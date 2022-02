Bpifrance lance son deuxième fonds de private equity pour les particuliers

(Crédits photo : Adobe Stock - )

(NEWSManagers.com) - On prend les mêmes et on recommence. La banque publique d'investissement Bpifrance a annoncé ce mardi 16 février le lancement du second millésime de son fonds de private equity pour particuliers.

« Donner rendez-vous aux Français »

Bpifrance Entreprises 2 (BE 2) reprend peu ou prou le même format que son prédécesseur lancé fin 2020. Il sera investi dans 126 fonds gérés par 76 sociétés de gestion (y compris Bpifrance Investissement). Au total, les épargnants investiront dans 1.500 PME, ETI et start-up, principalement françaises et non cotées, intervenant dans les industries et services traditionnels ainsi que dans les secteurs innovants (voir graphique ci-dessous).

La taille de BE 2 est légèrement plus ambitieuse que celle de son prédécesseur : 100 millions d'euros (contre 95 millions). Le ticket d'entrée est abaissé à 3.000 euros (contre 5.000 euros pour BE 1) et l'investissement maximum limité à 50.000 euros (contre 95.000 euros). Pour Nicolas Dufourq, directeur général de Bpifrance, ces changements visent à rendre ce nouveau fonds encore plus accessible aux Français que le précédent, tout en préservant un équilibre pour la banque publique. «L'activité de fonds de fonds est très importante pour nous, mais comme nous consentons une décote aux investisseurs, elle représente un coût, a-t-il expliqué lors de la conférence de presse. Nous l'assumons car nous voulons démocratiser le private equity en France».

A voir : L'investissement dans le private equity est-il en train de se démocratiser ?

Il a ajouté que le capital investissement était devenu une classe d'actifs incontournable qui ne peut plus être réservée à « une extrême minorité capable d'investir des tickets de 100.000 euros ». Il a également enjoint les autres acteurs financiers à rejoindre l'initiative très grand public de Bpifrance : « Nous avons prouvé qu'il était possible de rendre le private equity accessible à tous. Il ne reste plus qu'à copier la formule. Nous aimerions ne plus être les seuls et que la Place financière donne rendez-vous aux Français chaque année pour qu'ils continuent à investir dans les TPE et PME ».

BE 2 vise un rendement compris entre 5% et 7%, soit le même objectif que BE1. Mais selon Nicolas Dufourq, ce dernier a dépassé les attentes des gérants, en délivrant un rendement de 40% sur la première année d'existence du fonds (donc non représentatif du rendement à la sortie).

Bpfifrance Entreprises 2 est théoriquement ouvert à la souscription jusqu'au 31 décembre. Mais face au succès de son prédécesseur, qui avait atteint sa taille cible en avance, il est fort probable que son closing intervienne plus tôt. Côté distribution, pas de changements. Les particuliers peuvent souscrire en direct sur la plateforme digitale de 123 IM. Ils peuvent également retrouver BE2 auprès de leurs CGP, banquiers, assureurs et même société de gestion (le fonds est intégrable à l'assurance vie, PEA et épargne retraite).