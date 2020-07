Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BpiFrance entre au capital de la holding de Voyageurs du Monde Reuters • 16/07/2020 à 18:58









PARIS (Reuters) - La banque publique d'investissement bpiFrance est entrée au capital de la société holding de Voyageurs du Monde à l'occasion d'une augmentation de capital du voyagiste haut-de-gamme, frappé comme l'ensemble du secteur par l'impact brutal de l'épidémie liée au coronavirus sur le tourisme mondial. Dans un communiqué diffusé jeudi, Voyageurs du Monde précise avoir levé 16 millions d'euros, souscrits par les investisseurs et la direction de la société, sur la base d'un cours de l'action Voyageurs du Monde de 85 euros. Les dirigeants de Voyageurs du Monde conserveront le contrôle de la société, contrainte de reporter une grande partie des voyages prévus entre mi-mars et fin août du fait de l'épidémie. Voyageurs du Monde, qui a généré un résultat d'exploitation de 33,6 millions d'euros pour un chiffre d'affaire de 488 millions l'an dernier, assure être doté d'"une structure financière très solide lui permettant de faire face à la crise sanitaire actuelle". (Gwénaëlle Barzic)

