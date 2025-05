Bpifrance entre au capital d’Arverne Group, pour soutenir la croissance d’un leader français des solutions géothermales

Pau, le 28 mai 2025 – Arverne Group (code ISIN : FR001400JWR8, code mnémonique ARVEN), acteur industriel spécialisé dans la production des ressources renouvelables du sous-sol, annonce l’entrée de Bpifrance à son capital.



L’entrée au capital de Bpifrance a été réalisée par l’acquisition de 1 709 740 actions existantes Arverne Group, représentant 4,29% du capital et 4,91% des droits de vote, dans le cadre d’une cession de blocs hors marché. Cette opération s'accompagne de la nomination d’un représentant de Bpifrance au Conseil d'Administration, tout d’abord en tant que censeur, puis en tant qu’administrateur, dont la nomination sera proposée au plus tard à la première assemblée générale des actionnaires d’Arverne Group qui suivra l’assemblée générale mixte du 18 juin 2025.



Devenir actionnaire d’Arverne Group s’inscrit pleinement dans la stratégie de Bpifrance : accompagner les acteurs de la transition écologique et énergétique ainsi que de la réindustrialisation de la France. Convaincu de la pertinence de son modèle, au cœur des enjeux de décarbonation, de souveraineté énergétique et d’approvisionnement souverain en matières critiques, Bpifrance souhaite soutenir la société dans son développement.