Bpifrance émet 750 millions d'euros en "ESN" pour soutenir les PME

(Zonebourse.com) - Bpifrance a lancé avec succès la première 'European Secured Note' ("ESN") par le biais de sa structure dédiée Bpifrance ESN Master FCT. Cette émission inaugurale stratégique, d'un montant de 750 millions d'euros venant à échéance le 25 juin 2031 (avec une notation attendue Aaa par Moody's), illustre le positionnement innovant de l'institution en matière de financement.

Ce format pionnier acte l'émergence d'une nouvelle classe d'actifs: un véritable canal paneuropéen d'allocation de l'épargne au service des PME.

Une European Secured Note (ESN) (ou "titre de créance sécurisé européen") est un instrument financier innovant conçu pour aider les institutions financières à soutenir l'économie réelle. Ce nouveau type d'obligation s'inspire du modèle très sécurisé des covered bonds (obligations sécurisées), mais adapté aux crédits des entreprises.

Cette opération constitue la première émission dans le cadre du programme de 2 milliards d'euros de Bpifrance "ESN Master FCT", publié le 21 mai dernier, créée pour permettre aux PME d'accéder à de nouvelles sources de financement sur les marchés de capitaux européens.

Elle soutient l'ambition des autorités européennes - largement portée par la Commission européenne dans le cadre de l'Union des marchés de capitaux - d'établir les ESN comme un nouvel instrument de référence. L'initiative bénéficie également de l'appui de l' European Covered Bond Council (ECBC), qui fédère plus de 120 membres dans le monde dans plus de 30 juridictions à travers le monde, dont Bpifrance.

Un instrument à double recours

Ce produit combine les techniques existantes des obligations sécurisées ( covered bonds) et les meilleures pratiques de marché. Il se définit comme un instrument à double recours, reposant à la fois sur Bpifrance et sur un portefeuille ségrégué de prêts à moyen et long termes (sécurisés et non sécurisés) accordés à des PME et ETI françaises. Il permet ainsi aux investisseurs institutionnels de s'exposer à un format de haute qualité, tout en apportant un financement privé efficace à l'économie réelle.

Rencontre avec les investisseurs

Au cours des deux semaines précédant l'opération, Bpifrance et les banques impliquées dans la transaction ont organisé une série de rencontres avec une large base d'investisseurs européens. Au total, 38 rencontres ont pris place donnant lieu à des discussions approfondies sur l'aspect innovant du programme "Bpifrance ESN Master FCT" publié le 21 mai 2026, sa structuration et son rôle sur le marché obligataire.

La transaction a suscité une forte demande de la part d'investisseurs. La majorité des ordres a été allouée aux gestionnaires d'actifs à hauteur de 61%, suivis des trésoreries de banques avec 15%, des banques centrales et institutions officielles avec 10%, des banques avec 8%, des compagnies d'assurance et fonds de pension avec 4%, et seulement 2% aux Hedge Funds .

La répartition géographique illustre la diversité des investisseurs ayant participé à l'opération. Ainsi 41% ont été alloués à des investisseurs localisés en Europe du Nord (19% aux pays nordiques, 14% au BeNeLux et 8% en Allemagne, Autriche et Suisse), 23% à des investisseurs en France , 17% au Royaume-Uni et Irlande et enfin 15% aux investisseurs d'Europe du Sud.

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