BPCL achète du pétrole russe de l'Oural et du CPC à des entités non sanctionnées, selon des sources

L'entreprise publique indienne Bharat Petroleum Corp BPCL.NS a passé une commande de 2 millions de barils de pétrole russe de l'Oural et d'une quantité similaire de CPC Blend auprès de fournisseurs non sanctionnés pour un chargement en janvier, ont indiqué des sources commerciales au fait du dossier.

L'accord a été conclu avec une remise de 6 à 7 dollars par baril par rapport au Brent daté, ont précisé les sources.

La majorité du pétrole fourni par le biais du système du Consortium du pipeline de la Caspienne (CPC) provient du Kazakhstan. La Russie vend également du pétrole par l'intermédiaire du CPC.

BPCL n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.