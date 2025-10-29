 Aller au contenu principal
BPCE va acquérir le reste de Novo Banco pour environ 1,6 milliard d'euros
information fournie par Reuters 29/10/2025 à 13:26

Le siège du groupe bancaire français BPCE, à Paris

Le siège du groupe bancaire français BPCE, à Paris

BPCE a annoncé mercredi avoir signé un accord avec l’Etat portugais et le Fonds de résolution des banques portugaises en vue d'acquérir leurs participations dans la banque portugaise Novo Banco pour un montant total en numéraire de l’ordre de 1,6 milliard d'euros.

BPCE, qui avait acquis en août 75% du capital de Novo Banco auprès de Lone Star Funds, deviendra ainsi l'unique actionnaire de la banque portugaise après avoir acheté les 11,5% encore détenus par l’Etat portugais et les 13,5% du Fonds de résolution.

La finalisation du projet est envisagée pour le premier semestre 2026, indique BPCE dans un communiqué.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

Fusions / Acquisitions
