BPCE s'invite au capital de Banco Sabadell

Le groupe français (non coté) a acquis environ 7% de la quatrième banque espagnole, avec l'ambition de devenir un actionnaire stable et d'obtenir un siège au conseil d'administration. Cette opération amicale, qui ne devrait pas dépasser 9,9% du capital, doit aussi ouvrir la voie à des coopérations commerciales entre les deux groupes d'ici début 2027.

BPCE a acquis environ 7% du capital de Banco de Sabadell, quatrième banque espagnole et spécialisée dans le financement des PME, par achats de titres et instruments financiers. Les deux groupes qualifient l'opération d'amicale : BPCE veut être un actionnaire stable et de long terme, représenté au conseil d'administration de Sabadell.

"L'investissement de BPCE dans Sabadell s'inscrit pleinement dans son projet stratégique Vision 2030" et "marque une étape supplémentaire" dans son ambition européenne, a déclaré Nicolas Namias, président du directoire de BPCE. Il évoque des "opportunités prometteuses de coopération et de création de valeur" pour les clients et l'économie espagnole.

Le président de Banco Sabadell, Josep Oliu, a salué un actionnaire qui "témoigne de la confiance accordée à notre stratégie de développement en tant qu'acteur indépendant" et renforce "la solidité et la stabilité" de la base actionnariale. Le directeur général Marc Armengol y voit un partenaire "de long terme" aux capacités "complémentaires".

BPCE, deuxième groupe bancaire en France et quatrième de la zone euro en capitaux propres, n'a pas l'intention de porter sa participation au-delà de 9,9%. Avec le soutien de Sabadell, il engagera les démarches auprès des autorités de supervision espagnoles et européennes pour la nomination d'un administrateur au conseil, sous réserve des procédures de gouvernance requises.

Les deux groupes veulent explorer des coopérations commerciales dans la banque de financement et d'investissement, le crédit-bail, le crédit à la consommation et les activités transfrontalières. Ces discussions, que les parties souhaitent conclure début 2027, viseront à renforcer le développement de Sabadell en Espagne et l'ancrage européen de BPCE.

Avec une capitalisation de 17,4 milliards d'euros, Banco de Sabadell est la quatrième banque espagnole, loin derrière le trio Banco Santander, BBVA et CaixaBank. La valeur de la participation de BPCE correspond à 1,2 milliard d'euros environ, même si le montant de la transaction n'a pas été communiqué. Sabadell avait fait l'objet d'une OPA ratée de BBVA en 2025.