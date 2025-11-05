 Aller au contenu principal
BPCE réalise un résultat net publié part du groupe en hausse de 24% sur un an au 3ème trimestre
information fournie par Zonebourse 05/11/2025 à 18:15

Le produit net bancaire du Groupe BPCE, à 6 410 millions d'euros est en hausse de 9 %, au 3ème trimestre 2025, et en hausse de 10 % à 19 029 millions d'euros sur 9 mois 2025, grâce à une activité commerciale dynamique sur tous les métiers.

Les revenus du pôle Banque de proximité et Assurance (BPA) ressortent à 4 439 millions d'euros, en hausse de 15 % sur un an au 3ème trimestre 2025 et 12 773 millions d'euros, en hausse de 13 % sur un an sur 9 mois 2025.

Le résultat brut d'exploitation s'inscrit à 2 253 millions d'euros au 3ème trimestre 2025, et à 6 211 millions d'euros sur 9 mois 2025, en hausse de 22 % sur un an au 3ème trimestre 2025 et sur 9 mois.

Le résultat net publié part du groupe s'établit à 1 146 millions d'euros au 3ème trimestre, en hausse de 24 % sur un an.

Sur 9 mois, le résultat net publié part du groupe s'établit à 2 957 millions d'euros, en hausse de 13 % sur un an. .

Le ratio de CET1 du Groupe BPCE à fin septembre 2025 atteint un niveau estimé de 16,4 %, en hausse sur le trimestre.


