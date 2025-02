BPCE: projet de coentreprise avec Eurogroup Consulting information fournie par Cercle Finance • 03/02/2025 à 15:15









(CercleFinance.com) - Le Groupe BPCE et Eurogroup Consulting annoncent le projet de création de BPCE Partenaire Conseil, une joint-venture détenue à parts égales qui accompagnera les clients de BPCE sur leurs enjeux de développement, d'adaptation et de transformation.



Ce projet commun répond à la volonté des entreprises du groupe bancaire, dans le cadre du projet stratégique VISION 2030, d'apporter en proximité des services de conseil en stratégie et en transformation auprès de leurs clients.



S'adressant plus particulièrement aux PME, ETI et institutionnels, l'offre de BPCE Partenaire Conseil sera distribuée par les Banques Populaires, les Caisses d'Epargne et les autres établissements du groupe. Elle s'appuiera à terme sur plus d'une centaine de consultants.



Ce projet est soumis aux procédures sociales applicables et à l'obtention de l'accord de l'Autorité française de la concurrence. La création de la structure envisagée est prévue pour le premier trimestre 2025.





