BPCE étudie l'opportunité du rachat de 30% de Natixis-FT

17 juillet (Reuters) - * BPCE ÉTUDIE L'OPPORTUNITÉ DU RACHAT DE 30% DE NATIXIS QU'IL NE POSSÈDE PAS ENCORE-FT (Rédaction de Paris)

Valeurs associées NATIXIS Euronext Paris +4.36%