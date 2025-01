BPCE et Generali vont créer leur coentreprise dans la gestion d'actifs

(AOF) - Assicurazioni Generali S.p.A. ("Generali") et BPCE annoncent aujourd’hui la signature d’un Protocole d’Accord (Memorandum of Understanding ou “MoU”) non contraignant visant à rassembler, dans une entreprise commune, les activités de gestion d’actifs de Generali Investments Holding ("GIH") et de Natixis Investment Managers ("Natixis IM"). BPCE (via Natixis IM) et GIH détiendraient chacun 50% des activités combinées avec une gouvernance et un contrôle équilibrés.

Les deux entités veulent "créer un champion mondial de la gestion d'actifs, avec 1 900 milliards d'euros d'actifs sous gestion (AuM), se classant au 9e rang mondial en termes d'AuM et premier gestionnaire d'actifs en Europe, avec des revenus de 4,1 milliards d'euros".

Les deux groupes souhaitent proposer "une offre enrichie en gestion d'actifs privés pour répondre aux attentes croissantes des clients dans ce domaine. Pour atteindre cet objectif stratégique, la nouvelle entreprise s'appuierait notamment sur les engagements d'apport de seed money et de capital permanent par Generali".

Ils veulent "s'appuyer sur des capacités de distribution mondiales pour satisfaire tous types de besoins des clients, avec des stratégies et des solutions d'investissement innovantes et diversifiées".

Ils visent "un potentiel de création de valeur grâce à la puissante combinaison des actifs apportés par BPCE et Generali, l'engagement de Generali d'apporter 15 milliards d'euros de seed money et des opportunités de synergie et de croissance".

La nouvelle entreprise sera contrôlée conjointement à 50%, s'appuyant sur un engagement de long terme de BPCE et Generali, reposant sur des contrats d'une durée de 15 ans. BPCE bénéficierait de dividendes préférentiels en 2026 et 2027, tandis que Generali bénéficierait, sur la même période, du remboursement d'un prêt lié au financement de l'acquisition de MGG récemment annoncée.

La structure de gouvernance sera équilibrée reflétant le co-contrôle, avec le président du directoire de BPCE, Nicolas Namias, qui assurerait la présidence du conseil d'administration de la nouvelle entité, tandis que le directeur général de Generali, Philippe Donnet, en serait le vice-président.

Woody Bradford, actuellement directeur général de GIH, deviendrait le directeur général de la nouvelle entité, tandis que Philippe Setbon, actuellement directeur général de Natixis IM, serait le directeur général adjoint.

Pour BPCE et Generali, il s'agit d'une opportunité unique d'apporter de la valeur à toutes les parties prenantes : investisseurs, clients retail et institutionnels, sociétés de gestion affiliées et collaborateurs, avec un accent mis sur la croissance, l'innovation, la durabilité et la performance.

Les instances représentatives du personnel des différentes parties concernées seront consultées avant la signature définitive des accords relatifs à la transaction. La réalisation effective (closing) dépendra de l'obtention des autorisations réglementaires usuelles, avec une date de réalisation attendue début 2026.