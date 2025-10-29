BPCE devient actionnaire à 100 % de la banque portugaise novobanco
En rachetant ces 25 % de capital, BPCE deviendrait l'unique actionnaire de la 4e banque portugaise. Le groupe avait déjà signé le 1er août 2025 l'acquisition de 75 % du capital de novobanco auprès de Lone Star Funds.
Annoncée le 13 juin 2025, cette opération constitue la plus importante acquisition transfrontalière bancaire en zone euro de la dernière décennie.
A l'issue de l'opération, le Portugal deviendrait le deuxième marché domestique retail du groupe.
Novobanco, quatrième banque du Portugal, détient des positions fortes avec ca. 9 % de part de marché chez les particuliers et ca. 14 % chez les entreprises.
Elle compte 1,7 million de clients particuliers et gère un portefeuille de prêts aux entreprises de 17 milliards d'euros.
Avec environ 4 200 collaborateurs, novobanco compte environ 290 agences.
Nicolas Namias, président du directoire de BPCE a déclaré: ' Ce projet s'inscrit dans notre projet stratégique 'Vision 2030', soulignant notre détermination à être un acteur clé dans le paysage bancaire européen. Nous sommes impatients d'accueillir l'ensemble des équipes de novobanco au sein du Groupe BPCE ; avec elles nous compterons désormais plus de 7 000 collaborateurs au Portugal. '
