BPCE: deux nominations chez BPCE Partenaire Conseil

(CercleFinance.com) - BPCE Partenaire Conseil annonce les nominations de Jean-Marie Passelande et Guillaume Silvy-Leligois aux postes de président et directeur général délégué, à compter du mois de juin 2025.



Les deux dirigeants auront pour mission de mettre en oeuvre le déploiement opérationnel de la joint-venture co-créée par BPCE et Eurogroup Consulting et d'assurer le développement de la structure dans toute la France..



En 2018, Jean-Marie Passelande rejoint Eurogroup Consulting en tant qu'associé, spécialisé dans le retail et le commercial banking. Il intervient auprès des grandes banques françaises sur des sujets variés de développement et d'accompagnement des transformations.



'Son parcours, hybride entre Banque et Conseil, lui a permis de développer des compétences spécifiques sur les clientèles corporate, les financements, la distribution, les grands programmes à dimension numérique et l'accompagnement des transitions' précise le groupe.



En 2023, Guillaume Silvy-Leligois revient à BPCE pour prendre en charge la direction de l'innovation et de l'extra-bancaire. 'Son parcours, riche en expériences dans le secteur bancaire, lui a permis de développer des compétences en management, en finances, en transformation digitale et en développement commercial' indique le groupe.





