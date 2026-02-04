 Aller au contenu principal
BPCE : collecte nette à 40 milliards d'euros en 2025
information fournie par AOF 04/02/2026 à 15:47

(AOF) - En 2025, les revenus de la Gestion d’Actifs et de Fortune de BPCE ont augmenté de 1% (3 % à change constant) pour atteindre 3,54 milliards d’euros, grâce à des niveaux de revenus récurrents plus élevés. Le niveau de collecte nette a atteint 40 MdsEUR principalement dans les produits de "fixed income". Les actifs sous gestion ont atteint 1 323 MdsEUR , grâce à une forte collecte nette et un effet marché positif.

Sur ce pôle d'activité, le résultat brut d'exploitation s'élève à à 776 MEUR en 2025, en augmentation de 4% (+7% à change constant), et bénéficie d'effets ciseaux positifs.

Le résultat avant impôt s'élève à 775 MEUR en 2025, soit une hausse de 2%.

Les frais de gestion sont stables (+2% à change constant) à 2,764 MdsEUR en 2025.

