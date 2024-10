"Les derniers chiffres conduisent à maintenir notre prévision pour 2024 à environ 65 000 défaillances", annonce Alain Tourdjman, directeur des études économiques de BPCE. "Il s'agirait du niveau le plus élevé depuis au moins 15 ans".

"L'impact économique des défauts ne faiblit donc pas en termes d'emplois menacés, et probablement aussi s'il était mesuré en termes de valeur, de créances, de capital, d'interactions interentreprises", commente BPCE L'Observatoire.

(AOF) - "Les défaillances de PME-ETI vont au-delà du phénomène de rattrapage". C’est ce qu’affirme BPCE L’Observatoire, annonçant que sur les 12 derniers mois, près de 64 500 entreprises ont défailli, atteignant un plus haut depuis au moins 2009, avec 13 035 sur le seul 3ème trimestre. "L'impact en emplois, qui permet d'évaluer le poids économique des défaillances, se stabilise lui aussi à un très haut niveau", souligne l'équipe de recherche. Elle précise que ce niveau est du à "la taille moyenne des entités concernées, soit plus de 250 000 emplois menacés", "43% au-delà de-du niveau de 2019".

BPCE alerte sur le niveau des défaillances au 3e trimestre et leur impact en termes d'emplois

