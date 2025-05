BPCE: a signé un accord avec la BEI pour mobiliser 200 ME information fournie par Cercle Finance • 08/05/2025 à 12:14









(CercleFinance.com) - La Banque européenne d'investissement(BEI) et le groupe bancaire BPCE ont signé un accord pour mobiliser 200millions d'euros de prêts en faveur des petites et moyennes entreprises(PME) et des entreprises de taille intermédiaire(ETI) des secteurs de l'agriculture et de la bioéconomie en France.



Cette opération est la première signée par laBEI en France dans le cadre de l'enveloppe de 3milliards d'euros mise en place en2024 pour soutenir lesentreprises agricoles.



Cette opération permet notamment de répondre aux besoins spécifiques des jeunes agriculteurs pour favoriser la création ou la reprise d'exploitations. Elle vise aussi à préserver et à créer des emplois dans les zones rurales en favorisant le maintien de la population dans ces territoires.



' Les Banques Populaires et les Caisses d'Epargne vont ainsi renforcer leur soutien aux jeunes agriculteurs, aux viticulteurs et aux nouveaux installés, favorisant le renouvellement des générations, essentiel à la vitalité de nos territoires. Parallèlement, nous nous engageons à accompagner les projets qui visent à accélérer la transition vers une agriculture durable ', a déclaré Cédric Glorieux, directeur Produits et Solutions Banque Populaire et Caisse d'Epargne.





