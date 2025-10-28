 Aller au contenu principal
BPA ajusté stable au 3e trimestre pour Amundi
information fournie par Zonebourse 28/10/2025 à 08:00

Le gérant d'actifs Amundi publie un BPA ajusté de 1,65 euro au titre du troisième trimestre 2025, stable en comparaison annuelle, ainsi qu'un résultat avant impôt ajusté de 445 millions d'euros, en croissance de 3,8%.

Le résultat brut d'exploitation ajusté (RBE) est ressorti en hausse de 1,3% à 379 MEUR, avec un coefficient d'exploitation à 53,5% en données ajustées (51,4% retraité du coût de l'augmentation de capital réservée aux salariés).

Les revenus nets ajustés d'Amundi ont augmenté de 4,9% à 815 MEUR par rapport au troisième trimestre 2024 pro forma, une croissance tirée par les commissions de gestion (+3,3% à 747 MEUR) et la technologie (+49,3%).

'Les principaux moteurs de croissance de notre plan Ambitions 2025 - l'Asie, la distribution tiers et les ETF - ont généré entre +20 et +30 MdsEUR chacun de collecte sur les neuf premiers mois', met en avant sa directrice générale Valérie Baudson.

Valeurs associées

AMUNDI
66,800 EUR Euronext Paris 0,00%
