BPA ajusté stable au 3e trimestre pour Amundi
information fournie par Zonebourse 28/10/2025 à 08:00
Le résultat brut d'exploitation ajusté (RBE) est ressorti en hausse de 1,3% à 379 MEUR, avec un coefficient d'exploitation à 53,5% en données ajustées (51,4% retraité du coût de l'augmentation de capital réservée aux salariés).
Les revenus nets ajustés d'Amundi ont augmenté de 4,9% à 815 MEUR par rapport au troisième trimestre 2024 pro forma, une croissance tirée par les commissions de gestion (+3,3% à 747 MEUR) et la technologie (+49,3%).
'Les principaux moteurs de croissance de notre plan Ambitions 2025 - l'Asie, la distribution tiers et les ETF - ont généré entre +20 et +30 MdsEUR chacun de collecte sur les neuf premiers mois', met en avant sa directrice générale Valérie Baudson.
