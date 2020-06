Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BP vend ses activités pétrochimiques à Ineos pour 5 milliards de dollars Reuters • 29/06/2020 à 11:29









BP VEND SES ACTIVITÉS PÉTROCHIMIQUES À INEOS POUR 5 MILLIARDS DE DOLLARS (Reuters) - La compagnie pétrolière BP a annoncé lundi la vente de ses activités mondiales de pétrochimie au groupe Ineos, propriété du milliardaire britannique Jim Ratcliffe, pour cinq milliards de dollars (4,4 milliards d'euros). Les activités concernées, qui produisent entre autres des arômes et des acétyles, emploient environ 1.700 personnes dans le monde. "Du point de vue stratégique, le recoupement avec le reste de BP est limité et faire croître ces activités mobiliserait des capitaux considérables", a déclaré le directeur général de BP, Bernard Looney, artisan de la plus importante réorganisation du groupe depuis sa création il y a 111 ans. Cette cession permet à BP d'atteindre son objectif de 15 milliards de dollars de cessions d'activité avec un an d'avance sur le calendrier initial, a précise son directeur financier, Brian Gilvary, dans un communiqué. A la Bourse de Londres, l'action BP gagnait 1,38% quelques minutes après cette annonce alors qu'elle évoluait en légère baisse juste avant. (Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées BP LSE +1.42%