BP vend sa participation de 65 % dans Castrol à Stonepeak pour 6 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

BP BP.L a déclaré mercredi qu'il avait accepté de vendre une participation de 65% dans Castrol à la société d'investissement Stonepeak pour environ 6 milliards de dollars, dans le cadre d'une transaction qui valorise l'unité de lubrifiants de la major pétrolière à 10,1 milliards de dollars.

BP conservera une participation dans le plan de croissance de Castrol au cours des prochaines années grâce à un intérêt de 35 % dans une nouvelle coentreprise, Stonepeak détenant les 65 % restants. Elle pourra vendre cette participation après une période de blocage de deux ans.

Le produit de la vente, qui comprend 800 millions de dollars pour le paiement accéléré des dividendes, sera utilisé pour réduire la dette, a ajouté la société cotée à Londres.

Dans une déclaration séparée, Stonepeak a indiqué que l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada investirait jusqu'à 1,05 milliard de dollars dans le cadre de l'opération et obtiendrait une participation indirecte dans Castrol.

Le Wall Street Journal et le Financial Times ont été les premiers à donner des détails sur l'opération, mardi en fin de journée.

Reuters a rapporté en novembre que BP était en pourparlers avec Stonepeak au sujet de la vente de Castrol, alors que le grand groupe énergétique cherche à se débarrasser d'environ 20 milliards de dollars d'actifs d'ici à 2027. Le plan comprend la cession de son activité de lubrifiants afin de réduire la dette et les coûts.

La vente de Castrol est la pièce maîtresse de la stratégie de cession d'actifs de BP visant à réduire son endettement.

Le processus de vente de Castrol a commencé au début de l'année après que BP a déclaré en février qu'il avait mis l'activité lubrifiants sous surveillance dans le cadre d'un changement de stratégie plus large s'éloignant de l'énergie renouvelable. En septembre, Stonepeak et la société de capital-investissement One Rock ont présenté des offres pour l'unité.

La semaine dernière, le géant pétrolier a nommé Meg O'Neill , de Woodside Energy WDS.AX , au poste de directrice générale, en remplacement de Murray Auchincloss, alors qu'il s'efforce d'améliorer sa rentabilité et ses performances boursières, qui sont depuis des années à la traîne par rapport à des concurrents tels qu'Exxon XOM.N .

En août, BP a lancé une étude sur la meilleure façon de développer et de rentabiliser ses actifs de production de pétrole et de gaz, après que le président Albert Manifold a pris ses fonctions et a appelé à une refonte plus profonde du portefeuille de l'entreprise afin d'accroître la rentabilité.