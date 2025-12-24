 Aller au contenu principal
BP vend 65% de Castrol à Stonepeak pour 6 milliards de dollars
information fournie par Reuters 24/12/2025 à 09:26

Un logo BP dans une station-service à Londres

BP a annoncé mercredi avoir accepté de céder une participation de 65% dans Castrol à la ‍société d'investissement Stonepeak pour environ 6 milliards de dollars (5,09 milliards d'euros), valorisant l’unité de lubrifiants de la major pétrolière à 10,1 milliards ‌de dollars.

BP conservera une participation dans le plan de croissance de Castrol au cours des prochaines années via une participation de ​35% dans une nouvelle coentreprise, Stonepeak détenant les 65% restants. ⁠Il pourra vendre cette participation après une période de blocage de deux ans.

Le produit de la vente, comprenant 800 ⁠millions de dollars ‍de dividendes anticipés, servira à réduire la dette du ⁠groupe coté à Londres.

Dans un communiqué séparé, Stonepeak a indiqué que Canada Pension Plan Investment Board investira jusqu'à 1,05 milliard de dollars ​dans l'opération et obtiendra une participation indirecte dans Castrol.

Le Wall Street Journal et le Financial Times ont révélé les détails de l’accord mardi ⁠soir.

Reuters avait rapporté en novembre que BP était en ​discussions avec Stonepeak pour la vente de Castrol, dans ​le cadre d’un ​plan visant à céder environ 20 milliards de dollars d’actifs d’ici 2027 ​afin de réduire sa dette ⁠et ses coûts.

La cession de Castrol s’inscrit dans la stratégie de BP pour réduire sa dette.

Le processus de vente de Castrol a commencé au début de l’année, après que BP a indiqué en février avoir ‌placé l’activité lubrifiants sous surveillance dans le cadre d’un changement de stratégie plus large, s’éloignant des énergies renouvelables. En septembre, Stonepeak et la société de capital-investissement One Rock ont présenté des offres pour cette unité.

(Rishabh Jaiswal, Yamini Kalia et Shashwat Awasthi, version française Elena Smirnova, ‌édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

Gaz naturel
4,41 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
62,65 USD Ice Europ +0,32%
Pétrole WTI
58,68 USD Ice Europ +0,39%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

