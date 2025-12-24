BP vend 65% de Castrol à Stonepeak pour 6 milliards de dollars

Un logo BP dans une station-service à Londres

BP a annoncé mercredi avoir accepté de céder une participation de 65% dans Castrol à la ‍société d'investissement Stonepeak pour environ 6 milliards de dollars (5,09 milliards d'euros), valorisant l’unité de lubrifiants de la major pétrolière à 10,1 milliards ‌de dollars.

BP conservera une participation dans le plan de croissance de Castrol au cours des prochaines années via une participation de ​35% dans une nouvelle coentreprise, Stonepeak détenant les 65% restants. ⁠Il pourra vendre cette participation après une période de blocage de deux ans.

Le produit de la vente, comprenant 800 ⁠millions de dollars ‍de dividendes anticipés, servira à réduire la dette du ⁠groupe coté à Londres.

Dans un communiqué séparé, Stonepeak a indiqué que Canada Pension Plan Investment Board investira jusqu'à 1,05 milliard de dollars ​dans l'opération et obtiendra une participation indirecte dans Castrol.

Le Wall Street Journal et le Financial Times ont révélé les détails de l’accord mardi ⁠soir.

Reuters avait rapporté en novembre que BP était en ​discussions avec Stonepeak pour la vente de Castrol, dans ​le cadre d’un ​plan visant à céder environ 20 milliards de dollars d’actifs d’ici 2027 ​afin de réduire sa dette ⁠et ses coûts.

La cession de Castrol s’inscrit dans la stratégie de BP pour réduire sa dette.

Le processus de vente de Castrol a commencé au début de l’année, après que BP a indiqué en février avoir ‌placé l’activité lubrifiants sous surveillance dans le cadre d’un changement de stratégie plus large, s’éloignant des énergies renouvelables. En septembre, Stonepeak et la société de capital-investissement One Rock ont présenté des offres pour cette unité.

(Rishabh Jaiswal, Yamini Kalia et Shashwat Awasthi, version française Elena Smirnova, ‌édité par Augustin Turpin)