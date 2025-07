bp: un protocole d'accord signé avec la NOC en Libye information fournie par Cercle Finance • 08/07/2025 à 09:30









(CercleFinance.com) - bp annonce avoir signé un protocole d'accord (MoU) avec la National Oil Corporation (NOC) de Libye afin d'évaluer les opportunités de redéveloppement des champs pétrolifères géants matures de Sarir et Messla dans le bassin de Syrte.



Le groupe énergétique britannique précise que ce MoU concerne aussi le potentiel d'exploration des zones adjacentes, et vise en outre à comprendre le potentiel plus large de pétrole et de gaz non conventionnels dans le pays.



Il s'agit de fournir un cadre permettant à bp d'évaluer une série de données techniques et de travailler efficacement avec NOC pour évaluer les opportunités présentées et déterminer la faisabilité de futurs programmes de développement et d'exploration.





Valeurs associées BP 372,600 GBX LSE +0,23%