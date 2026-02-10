BP suspend ses rachats d'actions pour réduire sa dette, ce qui fait chuter ses actions de 7 %

BP suspend ses rachats d'actions trimestriels de 750 millions de dollars

Bénéfice net du quatrième trimestre: 1,54 milliard de dollars, en hausse de 32 % par rapport à l'année précédente

Le gisement de Bumerangue devrait contenir 8 milliards de barils

Les actions ont chuté de 7 % dans les échanges de l'après-midi

(Mise à jour des commentaires de la directrice financière de BP au paragraphe 8, mise à jour du cours de l'action au paragraphe 5 et prise en compte de la chute du cours de l'action dans le titre et le paragraphe principal.) par Stephanie Kelly et Shadia Nasralla

BP BP.L a suspendu ses rachats d'actions et a passé des charges d'environ 4 milliards de dollars sur ses actifs liés aux énergies renouvelables et au biogaz mardi, ce qui a fait chuter ses actions de 7 % dans les échanges de l'après-midi.

La major pétrolière, qui verra une nouvelle directrice générale, Meg O'Neill, prendre la barre en avril, a déclaré qu'elle transférerait l'argent des rachats d'actions à la réduction de sa dette et qu'elle recentrerait ses investissements sur des projets pétroliers et gaziers pour lesquels elle s'attend à de meilleurs rendements.

Les analystes de Berenberg n'ont pas été surpris par la suppression des rachats, mais ont déclaré que le marché l'avait prise comme un élément négatif, parallèlement à l'abandon par BP de son engagement de verser 30 à 40 % de son flux de trésorerie d'exploitation sous forme de dividendes et de rachats.

Les analystes de RBC et de Barclays ont déclaré que l'abandon des rachats était la bonne décision pour l'entreprise, compte tenu de son endettement.

Les actions de BP ont chuté de 7 % dans les échanges de l'après-midi, la plus forte baisse quotidienne en pourcentage depuis la déroute des marchés mondiaux en avril 2025, après que les États-Unis ont introduit des tarifs douaniers radicaux. Un indice plus large de sociétés européennes du secteur de l'énergie .SXEP a baissé de 0,5%.

BP SUSPEND LES RACHATS D'ACTIONS ET RÉDUIT LE FARDEAU DE LA DETTE

La major pétrolière a réduit sa dette nette à 22 milliards de dollars, contre 26 milliards de dollars au trimestre précédent, et a réitéré son objectif de 14 à 18 milliards de dollars d'ici 2027.

La directrice financière Kate Thomson a déclaré que BP pourrait informer les investisseurs d'une éventuelle reprise des rachats d'actions lorsqu'elle aurait atteint son objectif de réduction de la dette, bien que le fait d'atteindre cet objectif ne déclencherait pas automatiquement un redémarrage.

Les analystes avaient évoqué la possibilité d'une réduction des programmes de rachat des grandes compagnies pétrolières européennes en raison de la baisse des prix du pétrole et du gaz. En effet, la société norvégienne Equinor a réduit son programme de rachat de 70 % la semaine dernière, bien que Shell SHEL.L et Exxon XOM.N aient maintenu leurs rachats.

BP a racheté des actions pour une valeur de 750 millions de dollars au cours des trois derniers mois, et a racheté des actions tous les trois mois depuis le deuxième trimestre de 2021, selon les données du LSEG.

Le bénéfice sous-jacent au coût de remplacement de la société au quatrième trimestre, ou bénéfice net ajusté, s'est élevé à 1,54 milliard de dollars, en hausse de 32% par rapport à l'année précédente.

L'ACCENT EST REMIS SUR LE PÉTROLE ET LE GAZ

Il y a un an, sous la direction du directeur général de l'époque, Murray Auchincloss, BP a annoncé une stratégie de retour aux hydrocarbures, affirmant que cela améliorerait la rentabilité après une incursion malheureuse dans les énergies renouvelables par son prédécesseur Bernard Looney.

Dans une mise à jour sur la découverte brésilienne de Bumerangue , sa plus grande découverte d'hydrocarbures depuis 25 ans, BP a estimé qu'elle contenait 8 milliards de barils de liquides en place, répartis entre le pétrole et les condensats.

La société a déclaré qu'elle prévoyait de forer des puits d'évaluation vers la fin de l'année. Les analystes de Citi estiment qu'environ 25 à 40 % des ressources peuvent être exploitées.

BP DÉPRÉCIE DES PROJETS À FAIBLE ÉMISSION DE CARBONE

BP avait déjà signalé à 5 milliards de dollars de dépréciations et, mardi, a cité son unité solaire Lightsource bp , l'unité américaine de biogaz Archaea et les activités éoliennes offshore comme les principales raisons. BP a acheté Archaea en 2022 pour 4,1 milliards de dollars.

"Je n'aime vraiment pas prendre des dépréciations. Je suis tout à fait conscient qu'il s'agit du capital de nos actionnaires, mais ce sont les conséquences comptables de la discipline que nous mettons en place dans notre entreprise", a déclaré Kate Thomson à Reuters lors d'un appel téléphonique. "Nous avons très fortement réduit le nombre de projets d'usines que nous faisons avancer."

Kate Thomson et Carol Howle, directrice générale par intérim, ont refusé de donner plus de détails, mais ont déclaré que les dépréciations permettaient à BP d'investir dans les actifs qui promettent les meilleurs rendements.