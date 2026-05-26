bp se sépare de son président Albert Manifold

Le conseil d'administration de bp p.l.c. a décidé aujourd'hui, à l'unanimité, qu'Albert Manifold ne siégera plus en tant que président et administrateur, avec effet immédiat. "Cette décision fait suite à de graves préoccupations soulevées auprès du conseil d'administration concernant d'importantes normes de gouvernance, de surveillance et de conduite", explique dans un communiqué le groupe pétrolier britannique. Un processus pour nommer un nouveau président permanent va être engagé.

Le conseil d'administration de bp a nommé Ian Tyler au poste de président par intérim, avec effet immédiat.

Ce dernier a déclaré : "le conseil d'administration et l'équipe de direction ont une profonde conviction dans l'orientation stratégique que nous avons définie, et l'entreprise progresse à un rythme soutenu pour la concrétiser. bp se construit de solides antécédents en matière de performance opérationnelle sous-jacente et met l'accent sur la discipline financière - le tout dans le but de s'assurer de la croissance de la valeur et des rendements pour les actionnaires".

"Albert a contribué à apporter une orientation et un rythme bienvenus à la transformation de bp. Cependant, le conseil d'administration a été surpris et déçu d'apprendre des problèmes de surveillance de la gouvernance et de conduite qu'il juge inacceptables, et il a pris des mesures décisives", a commenté Amanda Blanc, administratrice indépendante principale chez bp.