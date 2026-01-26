BP s'intéresse aux opportunités transfrontalières avec le Venezuela, selon son directeur national à Trinidad

(Ajout d'une citation et d'un contexte à partir du paragraphe 2) par Curtis Williams

Le directeur de BP

BP.L à Trinité-et-Tobago a déclaré que le groupe pétrolier et gazier était toujours intéressé par les opportunités transfrontalières avec le Venezuela, bien que le gouvernement de Caracas ait suspendu tous les accords énergétiques bilatéraux avec son voisin l'année dernière.

BP et Shell SHEL.L ont obtenu des licences des États-Unis et du Venezuela pour développer des projets de gaz naturel offshore à la frontière maritime, où de vastes réserves ont été découvertes.

"Il y a une logique industrielle qui dit qu'il y a des ressources de l'autre côté de la frontière où les gens sont peut-être plus prudents pour investir, juste à côté de nos actifs sous-utilisés comme Atlantic LNG et Point Lisas", a déclaré David Campbell de BP.

"C'est un projet évident", a ajouté David Campbell en référence à Cocuina-Manakin, le projet gazier que BP et PDVSA, l'entreprise publique vénézuélienne, avaient planifié.

Cocuina-Manakin possède des gisements de gaz qui s'étendent dans les eaux des deux pays, de sorte qu'un développement conjoint est nécessaire pour commencer la production, après que la phase d'exploration a été achevée il y a des années.

L'année dernière, environ 10 % de l'ensemble des dépenses d'investissement de BP dans le monde ont été consacrées à des projets énergétiques à Trinidad, a déclaré David Campbell lors d'une conférence sur l'énergie organisée dans la capitale du pays, Port of Spain.