BP s'efforce de relancer la production sur les plateformes de Na Kika et de Thunder Horse

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BP BP.L s'efforce de relancer la production sur ses plateformes Na Kika et Thunder Horse dans le golfe du Mexique, a-t-elle annoncé samedi soir, après avoir interrompu la production sur ces deux sites en raison de l'ouragan Isaias.

« Nous rapatrions également le personnel non essentiel vers nos plateformes Argos, Atlantis et Mad Dog », a indiqué la société dans un communiqué.