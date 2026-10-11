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BP s'efforce de relancer la production sur les plateformes de Na Kika et de Thunder Horse
information fournie par Reuters 11/10/2026 à 06:35

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

BP BP.L s'efforce de relancer la production sur ses plateformes Na Kika et Thunder Horse dans le golfe du Mexique, a-t-elle annoncé samedi soir, après avoir interrompu la production sur ces deux sites en raison de l'ouragan Isaias.

« Nous rapatrions également le personnel non essentiel vers nos plateformes Argos, Atlantis et Mad Dog », a indiqué la société dans un communiqué.

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