 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

BP s'apprête à vendre sa participation majoritaire dans Castrol à Stonepeak, selon le WSJ
information fournie par Reuters 24/12/2025 à 05:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'éléments de contexte et de détails dans l'ensemble de l'article)

BP BP.L est sur le point de vendre une participation majoritaire dans Castrol à la société d'investissement Stonepeak dans le cadre d'un accord qui valorise l'unité de lubrifiants de la major pétrolière à 10 milliards de dollars, dette comprise, a rapporté le Wall Street Journal mardi.

BP, cotée à Londres, est prête à vendre une participation de 65% dans son unité Castrol à Stonepeak pour environ 6 milliards de dollars, selon le rapport, citant des personnes familières avec le sujet.

Le Financial Times, citant des sources, a également rapporté les détails et ajouté que BP conserverait une participation minoritaire par le biais d'une coentreprise, évaluant l'activité centenaire de lubrifiants et d'huiles pour moteurs à près de 10 milliards de dollars.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement ces informations, et BP et Stonepeak n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Reuters a rapporté en novembre que BP était en pourparlers avec Stonepeak au sujet de la vente de Castrol, alors que le grand groupe énergétique cherche à se débarrasser d'environ 20 milliards de dollars d'actifs d'ici à 2027. Le plan comprend la cession de son activité de lubrifiants afin de réduire la dette et les coûts.

La vente de Castrol est la pièce maîtresse de la stratégie de cession d'actifs de BP visant à réduire son endettement.

Le processus de vente de Castrol a commencé au début de l'année après que BP a déclaré en février qu'il avait mis l'activité lubrifiants sous surveillance dans le cadre d'un changement de stratégie plus large s'éloignant de l'énergie renouvelable. En septembre, Stonepeak et la société de capital-investissement One Rock ont présenté des offres pour l'unité.

La semaine dernière, le géant pétrolier a nommé Meg O'Neill , de Woodside Energy WDS.AX , au poste de directrice générale, en remplacement de Murray Auchincloss, alors qu'il s'efforce d'améliorer sa rentabilité et ses performances boursières, qui sont depuis des années à la traîne par rapport à des concurrents tels qu'Exxon XOM.N .

En août, BP a lancé une étude sur la meilleure façon de développer et de rentabiliser ses actifs de production de pétrole et de gaz, après que le président Albert Manifold a pris ses fonctions et a appelé à une refonte plus profonde du portefeuille de l'entreprise afin d'accroître la rentabilité.

Valeurs associées

BP
427,450 GBX LSE -0,05%
EXXON MOBIL
119,390 USD NYSE +1,08%
Gaz naturel
3,97 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
62,46 USD Ice Europ +0,02%
Pétrole WTI
58,46 USD Ice Europ +0,02%
WOODSIDE ENER
13,198 EUR Tradegate +1,20%
WOODSIDE ENER
15,9000 USD OTCBB 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank