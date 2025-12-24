BP s'apprête à vendre sa participation majoritaire dans Castrol à Stonepeak, selon le WSJ

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'éléments de contexte et de détails dans l'ensemble de l'article)

BP BP.L est sur le point de vendre une participation majoritaire dans Castrol à la société d'investissement Stonepeak dans le cadre d'un accord qui valorise l'unité de lubrifiants de la major pétrolière à 10 milliards de dollars, dette comprise, a rapporté le Wall Street Journal mardi.

BP, cotée à Londres, est prête à vendre une participation de 65% dans son unité Castrol à Stonepeak pour environ 6 milliards de dollars, selon le rapport, citant des personnes familières avec le sujet.

Le Financial Times, citant des sources, a également rapporté les détails et ajouté que BP conserverait une participation minoritaire par le biais d'une coentreprise, évaluant l'activité centenaire de lubrifiants et d'huiles pour moteurs à près de 10 milliards de dollars.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement ces informations, et BP et Stonepeak n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Reuters a rapporté en novembre que BP était en pourparlers avec Stonepeak au sujet de la vente de Castrol, alors que le grand groupe énergétique cherche à se débarrasser d'environ 20 milliards de dollars d'actifs d'ici à 2027. Le plan comprend la cession de son activité de lubrifiants afin de réduire la dette et les coûts.

La vente de Castrol est la pièce maîtresse de la stratégie de cession d'actifs de BP visant à réduire son endettement.

Le processus de vente de Castrol a commencé au début de l'année après que BP a déclaré en février qu'il avait mis l'activité lubrifiants sous surveillance dans le cadre d'un changement de stratégie plus large s'éloignant de l'énergie renouvelable. En septembre, Stonepeak et la société de capital-investissement One Rock ont présenté des offres pour l'unité.

La semaine dernière, le géant pétrolier a nommé Meg O'Neill , de Woodside Energy WDS.AX , au poste de directrice générale, en remplacement de Murray Auchincloss, alors qu'il s'efforce d'améliorer sa rentabilité et ses performances boursières, qui sont depuis des années à la traîne par rapport à des concurrents tels qu'Exxon XOM.N .

En août, BP a lancé une étude sur la meilleure façon de développer et de rentabiliser ses actifs de production de pétrole et de gaz, après que le président Albert Manifold a pris ses fonctions et a appelé à une refonte plus profonde du portefeuille de l'entreprise afin d'accroître la rentabilité.