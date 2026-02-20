BP remet en service le gazoduc Olympic après deux jours de maintenance

L'Olympic Pipeline de BP

BP.L a repris ses activités après deux jours de travaux de maintenance, a déclaré la société vendredi.

La ligne principale de l'Olympic Pipeline a redémarré dans la soirée du 19 février, a indiqué la société dans un communiqué.

L'artère principale du système a été fermée dans la nuit de mardi à mercredi en raison d'activités liées à la maintenance, a indiqué la société, précisant qu'il n'y avait pas eu d'écoulement de produit du pipeline.

Le réseau d'oléoducs transporte des produits pétroliers raffinés, notamment de l'essence, du diesel et du kérosène, du nord de l'État de Washington jusqu'à l'Oregon.