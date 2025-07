bp: production en hausse, mais des dépréciations passées information fournie par Cercle Finance • 11/07/2025 à 11:15









(CercleFinance.com) - bp a annoncé vendredi qu'il prévoyait désormais une augmentation de sa production au deuxième trimestre par rapport au premier, alors qu'il anticipait jusqu'ici une production relativement stable.



Dans son point d'activité trimestriel, le groupe pétrolier britannique dit tabler sur une production pétrolière en hausse, principalement grâce à sa filiale américaine bpx energy, ainsi que sur une production en légère progression dans ses activités de gaz et d'énergies bas carbone.



La compagnie dit prévoir un baril de Brent de 67,9 dollars en moyenne sur le deuxième trimestre, contre 75,7 dollars au premier trimestre, pour un prix du gaz Henry Hub attendu à 3,44 dollars par millions de Btu, après 3,65 dollars sur les trois premiers mois de l'année.



bp indique cependant s'attendre à des dépréciations d'actifs comprises entre 500 millions de dollars et 1,5 milliard de dollars, tout en précisant que ces charges seraient exclues de son bénéfice trimestriel sous-jacent.



Quant à la dette nette, elle est anticipée en légère baisse à la fin du deuxième trimestre en comparaison de la fin du premier.



Suite à ces annonces, l'action bp progressait de 2,3% vendredi matin à la Bourse de Londres.





Valeurs associées BP 396,300 GBX LSE +1,94%