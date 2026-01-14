BP prévoit $4-5 mds de dépréciations avec la transition énergétique

BP BP.L a prévenu mercredi qu'il enregistrerait des dépréciations d'actifs entre quatre et cinq milliards de dollars au quatrième trimestre, principalement liées à ses activités de transition énergétique.

La major pétrolière britannique a aussi prévenu que son activité de négoce était faible.

Le groupe réoriente actuellement ses dépenses des activités à faible émission de carbone vers le pétrole et le gaz afin d'améliorer sa rentabilité sous la houlette de son président Albert Manifold, qui a déclaré que le portefeuille de BP devait être simplifié.

La nouvelle directrice générale, Meg O'Neill, remplacera en avril Carol Howle, qui assure l'interim après le départ précipité de Murray Auchincloss le mois dernier.

Ces dépréciations n'auront pas d'incidence sur le bénéfice sous-jacent au coût de remplacement, la version du bénéfice net de BP. Un porte-parole a refusé de donner plus de détails sur les projets concernés par ces dépréciations.

BP prévoit une production de pétrole et de gaz globalement stable au quatrième trimestre par rapport aux 2,4 millions de barils équivalent pétrole par jour enregistrés au troisième trimestre, conformément aux prévisions précédentes.

(Rédigé par Shadia Nasralla et Stephanie Kelly; version française Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)