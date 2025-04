bp: première livraison de GNL de la phase 1 du projet GTA information fournie par Cercle Finance • 17/04/2025 à 10:31









(CercleFinance.com) - bp annonce ce matin avoir réalisé avec succès la première livraison de gaz naturel liquéfié (GNL) de la phase 1 du projet Greater Tortue Ahmeyim (GTA) au large de la Mauritanie et du Sénégal.



Cette première expédition de GNL à GTA est le troisième grand projet de démarrage de bp en 2025. Il s'agit des premiers d'une série de 10 projets attendus d'ici la fin de l'année 2027.



Une fois entièrement mise en service, la phase 1 de GTA devrait produire environ 2,4 millions de tonnes de GNL par an.



' Cette première livraison en provenance de Mauritanie et du Sénégal marque un nouvel approvisionnement important pour les marchés mondiaux de l'énergie. Le lancement des exportations à partir de la phase 1 de GTA est une étape importante pour bp et nos activités pétrolières et gazières, alors que nous célébrons la création d'un nouveau centre de production au sein de notre portefeuille mondial' indique le groupe dans son communiqué.





