BP nomme Meg O'Neill au poste de directrice générale
information fournie par Reuters 18/12/2025 à 07:41

par Sheila Dang et Stephanie Kelly

La major pétrolière et gazière BP BP.L a nommé Meg O'Neill, directrice de l'entreprise australienne Woodside Energy WDS.AX , au poste de directrice générale pour mener ses efforts visant à accroître les bénéfices et à se recentrer sur le pétrole et le gaz après un détour par les énergies renouvelables.

Meg O'Neill, qui prendra ses fonctions en avril à la suite du départ soudain de Murray Auchincloss, deviendra la première directrice générale de BP nommée en dehors de l'entreprise en plus d'un siècle d'histoire et la première femme à diriger l'une des cinq plus grandes compagnies pétrolières du monde.

Le deuxième changement de directeur général en un peu plus de deux ans est un signe que la major cherche à redoubler d'efforts pour améliorer ses activités après des années de sous-performance face à ses concurrents tels qu'Exxon Mobil

XOM.N et Shell SHEL.L .

L'entreprise s'est engagée dans un changement de stratégie majeur au début de l'année, réduisant de plusieurs milliards les initiatives prévues en matière d'énergie renouvelable et se recentrant sur le pétrole et le gaz traditionnels.

BP s'est engagée à céder 20 milliards de dollars d'actifs d'ici 2027 et à réduire sa dette et ses coûts.

"Des progrès ont été réalisés ces dernières années, mais une rigueur et une diligence accrues sont nécessaires pour opérer les changements transformateurs indispensables afin de maximiser la valeur pour nos actionnaires", a affirmé Albert Manifold, le nouveau président de BP, dans un communiqué.

Lorsque Albert Manifold a pris ses fonctions en octobre, il a insisté sur la nécessité de remodeler en profondeur le portefeuille de BP afin d'accroître la rentabilité.

(Devika Nair à Bangalore, Sheila Dang et Arathy Somasekhar à Houston, Helen Clark à Perth et Stephanie Kelly à Chicago, Mara Vilcu pour la version française, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

BHP GRP
25,050 EUR Tradegate -0,16%
BP
425,450 GBX LSE +0,70%
EXXON MOBIL
117,370 USD NYSE +2,36%
Gaz naturel
4,02 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
60,19 USD Ice Europ -0,77%
Pétrole WTI
56,19 USD Ice Europ -1,30%
SHELL
2 658,000 GBX LSE +1,20%
WOODSIDE ENER
12,946 EUR Tradegate -1,58%
WOODSIDE ENER
16,2500 USD OTCBB 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

