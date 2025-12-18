BP nomme Meg O'Neill au poste de directrice générale

par Sheila Dang et Stephanie Kelly

La major pétrolière et gazière BP BP.L a nommé Meg O'Neill, directrice de l'entreprise australienne Woodside Energy WDS.AX , au poste de directrice générale pour mener ses efforts visant à accroître les bénéfices et à se recentrer sur le pétrole et le gaz après un détour par les énergies renouvelables.

Meg O'Neill, qui prendra ses fonctions en avril à la suite du départ soudain de Murray Auchincloss, deviendra la première directrice générale de BP nommée en dehors de l'entreprise en plus d'un siècle d'histoire et la première femme à diriger l'une des cinq plus grandes compagnies pétrolières du monde.

Le deuxième changement de directeur général en un peu plus de deux ans est un signe que la major cherche à redoubler d'efforts pour améliorer ses activités après des années de sous-performance face à ses concurrents tels qu'Exxon Mobil

XOM.N et Shell SHEL.L .

L'entreprise s'est engagée dans un changement de stratégie majeur au début de l'année, réduisant de plusieurs milliards les initiatives prévues en matière d'énergie renouvelable et se recentrant sur le pétrole et le gaz traditionnels.

BP s'est engagée à céder 20 milliards de dollars d'actifs d'ici 2027 et à réduire sa dette et ses coûts.

"Des progrès ont été réalisés ces dernières années, mais une rigueur et une diligence accrues sont nécessaires pour opérer les changements transformateurs indispensables afin de maximiser la valeur pour nos actionnaires", a affirmé Albert Manifold, le nouveau président de BP, dans un communiqué.

Lorsque Albert Manifold a pris ses fonctions en octobre, il a insisté sur la nécessité de remodeler en profondeur le portefeuille de BP afin d'accroître la rentabilité.

(Devika Nair à Bangalore, Sheila Dang et Arathy Somasekhar à Houston, Helen Clark à Perth et Stephanie Kelly à Chicago, Mara Vilcu pour la version française, édité par Augustin Turpin)