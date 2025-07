BP: nomination d'un nouvel administrateur non exécutif information fournie par Cercle Finance • 07/07/2025 à 18:31









(CercleFinance.com) - BP annonce la nomination de Simon Henry en tant qu'administrateur non exécutif à compter du 1er septembre 2025.



BP rapporte que Simon Henry dispose d'une expertise étendue en finance, stratégie, gouvernance et management, acquise au cours de ses 35 ans chez Shell où il a notamment occupé les fonctions de directeur financier et de membre du conseil de 2009 à 2017.



Il siège actuellement aux conseils de Rio Tinto plc et Rio Tinto Limited, mandats auxquels il mettra fin au second semestre 2025. Il quitte par ailleurs le conseil d'administration de Harbour Energy plc avec effet immédiat. Ces dernières années, il a également quitté les conseils de Lloyds Banking Group plc en septembre 2020 et de PetroChina Ltd en mai 2022.



Parallèlement, BP annonce que Pamela Daley, administratrice non exécutive depuis sept ans, a quitté ce jour le conseil 'pour raisons personnelles'.





