BP met en lock-out les travailleurs syndiqués de sa raffinerie de pétrole du Midwest

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(Ajout d'une déclaration des Métallurgistes unis au paragraphe 8) par Nicole Jao et Anmol Choubey

BP BP.L va bloquer environ 800 travailleurs de sa raffinerie de Whiting, dans l'Indiana, d'une capacité de 440 000 barils par jour, à partir du 19 mars, a déclaré mardi la major pétrolière britannique, alors que des mois de négociations contractuelles n'ont donné que peu de résultats.

Le conflit social à Whiting, la plus grande raffinerie du Midwest, survient à un moment où les prix de l'essence et du diesel sont élevés , alors que la guerre au Moyen-Orient perturbe l'approvisionnement énergétique mondial. Toute perturbation opérationnelle pourrait exacerber un marché des carburants déjà tendu et faire grimper les prix encore plus haut.

Le syndicat United Steelworkers (USW) représente environ 800 travailleurs à la raffinerie de Whiting, qui produit des carburants essentiels pour les transports, notamment de l'essence, du carburant diesel et du kérosène.

Mardi, BP a émis un avis de lock-out après que les travailleurs représentés par le Syndicat des Métallos ont rejeté sa "dernière, meilleure et dernière" offre. BP a demandé aux agents de maintenance de l'usine de Whiting de ne pas se présenter au travail après mardi, et aux autres travailleurs représentés par le syndicat de travailler jusqu'au 18 mars.

BP a déclaré que la décision d'imposer un lock-out faisait suite à des mois de négociations au cours desquels le syndicat a rejeté à deux reprises des propositions clés sans répondre aux principales préoccupations de BP. BP a indiqué qu'elle continuerait à négocier de bonne foi, mais que la levée du lock-out nécessiterait l'acceptation par le syndicat de sa dernière proposition.

Depuis que la précédente convention collective de trois ans a expiré le 31 janvier, la société a déclaré qu'elle opérait dans un contexte d'"incertitude sociale", y compris la possibilité d'une grève avec un préavis de seulement 24 heures, et qu'il était vital de reprendre le contrôle des opérations pour assurer un transfert sûr et ordonné de la gestion de la raffinerie. La semaine dernière, BP a présenté une offre contractuelle révisée après que les membres du syndicat ont massivement rejeté la proposition finale de la société.

"BP continue d'exiger que nous supprimions plus de 100 emplois, que nous acceptions des réductions de salaire pour presque tous les postes et que nous renoncions à nos droits de négociation. C'est tout simplement inacceptable", a déclaré Eric Schultz, président de la section locale 7-1 de l'USW, dans un communiqué envoyé par courriel. "Nous sommes prêts à continuer à nous battre pour obtenir un accord équitable qui protège les emplois locaux, les salaires et les droits de nos membres

Le syndicat a déclaré que BP avait proposé des changements sur le lieu de travail, notamment la suppression de plus de 200 emplois syndicaux dans les domaines de l'exploitation, de la maintenance et de la sécurité environnementale, ainsi que la suppression de certaines protections sur le lieu de travail.