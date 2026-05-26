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BP: Limogeage surprise du président Albert Manifold
information fournie par Reuters 26/05/2026 à 15:13

Un logo BP est affiché dans une station-service de Sydney

Un logo BP est affiché dans une station-service de Sydney

BP a annoncé mardi avoir démis ‌de ses fonctions son président Albert Manifold, avec effet immédiat, la major britannique citant ​des manquements "inacceptables" en matière de gouvernance et des problèmes de conduite.

Le groupe pétrolier a déclaré avoir nommé Ian Tyler au poste de président par intérim, le temps de rechercher ​un remplaçant permanent.

BP est secoué depuis plusieurs années par des changements soudains de gouvernance et a connu cinq directeurs ​généraux depuis 2020, son ancien patron Bernard ⁠Looney ayant dû démissionner fin 2024 après plusieurs accusations de relations personnelles avec ‌des collègues

Le successeur de Bernard Looney, Murray Auchincloss, a ensuite soudainement quitté ses fonctions en décembre et a été remplacé par Meg O'Neill, ​sans que BP ne donne ‌une raison claire pour son départ.

Dans une déclaration publiée mardi, ⁠le groupe a déclaré que son conseil d'administration avait décidé à l'unanimité qu'Albert Manifold ne devrait plus occuper les fonctions de président et de directeur, avec effet immédiat.

"Cela fait ⁠suite à de ‌sérieuses préoccupations soulevées auprès du conseil d'administration concernant d'importantes normes de gouvernance, ⁠de surveillance et de conduite" a déclaré BP.

"Albert a contribué à donner un ‌rythme et une orientation bienvenus à la transformation de BP. Cependant, le ⁠conseil d'administration a été surpris et déçu d'apprendre l'existence de problèmes ⁠de gouvernance et de ‌conduite qu'il juge inacceptables et a pris des mesures décisives", a déclaré Amanda Blanc, ​administratrice indépendante principale, qui a supervisé la ‌nomination de Albert Manifold en octobre.

Un porte-parole de BP n'a pas souhaité donner plus de détails.

Lors de la ​dernière assemblée générale de BP, en avril, le conseil d'administration n'avait pas réussi à faire adopter deux de ses résolutions par les actionnaires, et la nomination ⁠de Murray Manifold à la présidence avait recueilli moins de soutien que d'habitude.

A la Bourse de Londres, vers 13h00 GMT, l'action chutait de 5,8% après avoir perdu plus de 9% après l'annonce du départ du président, contre un gain de 0,57% pour le FTSE 100 au même moment.

(Rédigé par Raechel Thankam Job à Bangalore; Version Française Matthieu ​Huchet, édité par Augustin Turpin)

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