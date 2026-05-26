BP: Limogeage surprise du président Albert Manifold

Un logo BP est affiché dans une station-service de Sydney
BP a annoncé mardi avoir démis de ses fonctions son président Albert Manifold, avec effet immédiat, la major britannique citant des manquements "inacceptables" en matière de gouvernance et des problèmes de conduite.
Le groupe pétrolier a déclaré avoir nommé Ian Tyler au poste de président par intérim, le temps de rechercher un remplaçant permanent.
BP est secoué depuis plusieurs années par des changements soudains de gouvernance et a connu cinq directeurs généraux depuis 2020, son ancien patron Bernard Looney ayant dû démissionner fin 2024 après plusieurs accusations de relations personnelles avec des collègues
Le successeur de Bernard Looney, Murray Auchincloss, a ensuite soudainement quitté ses fonctions en décembre et a été remplacé par Meg O'Neill, sans que BP ne donne une raison claire pour son départ.
Dans une déclaration publiée mardi, le groupe a déclaré que son conseil d'administration avait décidé à l'unanimité qu'Albert Manifold ne devrait plus occuper les fonctions de président et de directeur, avec effet immédiat.
"Cela fait suite à de sérieuses préoccupations soulevées auprès du conseil d'administration concernant d'importantes normes de gouvernance, de surveillance et de conduite" a déclaré BP.
"Albert a contribué à donner un rythme et une orientation bienvenus à la transformation de BP. Cependant, le conseil d'administration a été surpris et déçu d'apprendre l'existence de problèmes de gouvernance et de conduite qu'il juge inacceptables et a pris des mesures décisives", a déclaré Amanda Blanc, administratrice indépendante principale, qui a supervisé la nomination de Albert Manifold en octobre.
Un porte-parole de BP n'a pas souhaité donner plus de détails.
Lors de la dernière assemblée générale de BP, en avril, le conseil d'administration n'avait pas réussi à faire adopter deux de ses résolutions par les actionnaires, et la nomination de Murray Manifold à la présidence avait recueilli moins de soutien que d'habitude.
A la Bourse de Londres, vers 13h00 GMT, l'action chutait de 5,8% après avoir perdu plus de 9% après l'annonce du départ du président, contre un gain de 0,57% pour le FTSE 100 au même moment.
(Rédigé par Raechel Thankam Job à Bangalore; Version Française Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)
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