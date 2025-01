bp: le titre recule après son point trimestriel information fournie par Cercle Finance • 14/01/2025 à 10:12









(CercleFinance.com) - L'action bp recule de plus de 2% mardi matin à la Bourse de Londres après que la compagnie énergétique britannique a averti que le repli de ses marges de raffinage affecterait ses résultats de 4ème trimestre.



Dans un point d'activité, le groupe dit s'attendre à ce que cet élément adverse impacte ses résultats trimestriels à auteur de 100 à 300 millions de dollars.



bp ajoute également anticiper un accès de faiblesse au niveau de ses performances dans le trading de pétrole, sachant que le Brent est ressorti à un prix moyen de 74,7 dollars le baril au 4ème trimestre, contre 80,3 dollars au 3ème trimestre.



La société ajoute s'attendre par ailleurs à une production en baisse dans l'amont au 4ème trimestre par rapport au 3ème, aussi bien concernant le pétrole que le gaz.



Ce facteur devrait quant à lui avoir un impact compris entre 200 et 400 millions de dollars sur ses résultats de 4ème trimestre.



Pour ce qui concerne l'exercice 2024, bp dit tabler sur un taux d'imposition de l'ordre de 42%, et non plus de 40%, ainsi que sur une charge annuelle d'environ 600 millions de dollars due à des effets de change défavorables, contre 300-400 millions précédemment.



bp, qui prévoit de publier ses résultats de 4ème trimestre le 11 février, a annoncé par ailleurs avoir reporté sa journée d'investisseurs, initialement prévue le même jour que la publication des résultats, au 26 février prochain.





Valeurs associées BP 420,85 GBX LSE -2,40%