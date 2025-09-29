 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 889,01
+0,23%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

bp lance le projet Tiber-Guadalupe dans le Golfe du Mexique
information fournie par Zonebourse 29/09/2025 à 09:50

bp annonce avoir pris la décision finale d'investissement pour Tiber-Guadalupe, son 7e hub pétrolier et gazier dans le Golfe du Mexique. Le projet de 5 MdUSD prévoit une plateforme flottante capable de produire 80 000 barils de brut par jour à partir de 6 puits du champ Tiber et de 2 puits du champ Guadalupe. La mise en production est attendue en 2030. Les ressources récupérables de la première phase sont estimées à 350 millions de barils équivalent pétrole. Andy Krieger, vice-président senior de bp pour le Golfe du Mexique et le Canada, souligne que ce projet 'témoigne de notre engagement à investir dans le Golfe et à développer une énergie fiable et sécurisée'. Avec Tiber-Guadalupe et Kaskida, entièrement détenus par bp, le groupe prévoit d'investir 10 MdUSD dans la zone paléogène et de porter sa production américaine totale, offshore et onshore, à plus de 1 million de barils équivalent pétrole par jour d'ici 2030.

Valeurs associées

BP
442,425 GBX LSE -0,69%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • COMPAGNIE DE L'ODET : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    COMPAGNIE DE L'ODET : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    information fournie par TEC 29.09.2025 10:41 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite

  • CoinShares
    Inflation U.S : quel impact pour les cryptos ?
    information fournie par CoinShares 29.09.2025 10:30 

    L'indice PCE « core », la mesure de l'inflation privilégiée par la Fed, a été publié vendredii 26 septembre et alors que l'indice des prix à la consommation (CPI) a affiché +0,3 % sur un mois, le PCE est ressorti plus modéré à +0,2 % sur un mois et +2,9 % sur un ... Lire la suite

  • Le laboratoire d'analyse Ziwig à Tercis-les-Bains, dans le département des Landes, le 25 mars 2024 ( AFP / GAIZKA IROZ )
    Endométriose: le pari contesté de l'Endotest, choyé par l'Etat
    information fournie par AFP 29.09.2025 10:29 

    Innovation majeure ou promesse exagérée ? L'Etat français soutient massivement la startup Ziwig et son Endotest, qui promet de "révolutionner" le diagnostic de l'endométriose. Un appui, y compris financier, qui soulève des interrogations au vu d'un intérêt médical ... Lire la suite

  • RAMSAY GENERALE : Peu de risque à moyen terme
    RAMSAY GENERALE : Peu de risque à moyen terme
    information fournie par TEC 29.09.2025 10:24 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank