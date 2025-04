bp: lance la succession de son président Helge Lund information fournie par Cercle Finance • 04/04/2025 à 10:15









(CercleFinance.com) - bp rapporte que son conseil d'administration a lancé un processus de succession en vue de désigner un nouveau président, à la suite de l'annonce, par Helge Lund, de son intention de se retirer probablement en 2026.



' Il est temps de lancer le processus visant à trouver mon successeur et à assurer une transition fluide', a déclaré Helge Lund.



Le processus est dirigé par Dame Amanda Blanc, administratrice indépendante principale. Le futur président rejoindra le conseil avant la transition afin d'assurer une passation en douceur.





