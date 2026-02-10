BP gèle son programme de rachat d'actions pour privilégier son désendettement
Cette lourde perte sur les trois derniers mois de cet exercice est la conséquence de près de 4,3 MdsUSD d'éléments d'ajustement après impôts, principalement liés à des dépréciations dans les activités de gaz et d'énergies bas carbone. Par conséquent, BP a pris la décision de suspendre son programme de rachat d'actions afin de privilégier le renforcement de son bilan financier. Le groupe pétrolier abandonne alors son objectif d'une distribution aux actionnaires d'environ 30 à 40% du flux de trésorerie opérationnel.
Cette inflexion stratégique est également visible dans les perspectives. BP anticipe une production du premier trimestre 2026 globalement stable par rapport à la fin de 2025 et fixe ses investissements annuels 2026 dans une fourchette de 13 à 13,5 MdsUSD contre un consensus de Visible Alpha de 13,9 MdsUSD.
BP maintient par ailleurs son objectif principal de ramener la dette nette entre 14 et 18 MdsUSD d'ici fin 2027.
Prévisions rehaussées des réductions de coûts
En outre, le groupe britannique a augmenté ses objectifs de réduction de coûts (entre 5,5 et 6,5 MdsUSD d'économies d'ici 2027) pour rassurer les marchés sur sa stabilité financière. Sur ce point, Jefferies souligne qu'il s'agit d'une augmentation de 1,5 MdUSD de l'objectif d'économies structurelles portant le total à 5,5 - 6,0 MdsUSD. Elle est "considérée comme une hausse mécanique et découle de la déconsolidation des coûts liés à la vente de 65% de Castrol (société spécialisée dans la conception et la vente de lubrifiants pour moteurs)", détaille l'analyste.
Sur les trois derniers mois de 2025, le bénéfice net a augmenté sur un an passant de 1,16 MdsUSD à 1,541 MdsUSD. Les flux de trésorerie opérationnels ont progressé pour s'élever à 7,6 MdsUSD. De plus, le dividende pour le quatrième trimestre a été fixé à 8,32 cents par action ordinaire, soit une hausse de 4% par rapport à l'année précédente. Celui-ci s'élève pour l'exercice 2025 à 32,96 cents (contre 31,27 cents en 2024).
Pour Frédéric Lorec, analyste chez AlphaValue, "BP a publié un quatrième trimestre mitigé, avec des opérations solides et un mouvement significatif sur le bilan, mais un message clairement plus faible sur le retour aux actionnaires". Selon lui, la combinaison d'un free cash-flow décevant et de la suspension des rachats d'actions devrait l'emporter sur la bonne tenue opérationnelle et entraîner une réaction négative du marché.
En 2025, le bénéfice net a reculé de 15,7% sur un an à 7,5 MdsUSD, soit 2,88 USD par action, dans un contexte des prix du pétrole plus faible (Brent à 69,1 USD/par baril en moyenne contre 80,8 USD/par baril en 2024).
Sur l'année 2025, les flux de trésorerie opérationnels ont atteint 24,49 MdsUSD, en baisse de 10,2% en glissement annuel. L'Ebitda ajusté s'est replié de 1,04% à 37,61MdsUSD.
Par contre, la dette nette s'est réduite à 22,2 MdsUSD (contre 23 MdsUSD fin 2024). "Cette diminution s'explique en grande partie par plus de 5,3 MdsUSD de cessions d'actifs. La vente convenue d'une participation dans l'activité Castrol devrait générer une entrée de fonds supplémentaire de 6 MdsUSD au cours de l'exercice actuel", explique la banque d'investissement britannique Panmure Liberum.
Le chiffre d'affaires pour l'exercice 2025 ressort à 189,3 MdsUSD, stable par rapport à 2024 .
Réagissant à cette publication, RBC estime que les résultats du quatrième trimestre seraient l'occasion de "faire place nette", compte tenu du changement de direction et des dépréciations d'actifs récentes. En d'autres termes, pour la banque canadienne, l'entreprise pouvait "profiter d'une période de transition pour comptabiliser toutes les mauvaises nouvelles (pertes, dépréciations) d'un coup afin de repartir sur des bases saines".
La décision de suspendre le rachat d'actions semble pour RBC être le bon choix à long terme, au vu de la relative faiblesse du bilan et de l'accent mis sur le désendettement".
Toutefois, la banque canadienne se dit "quelque peu surprise de constater que l'objectif de dette nette reste inchangé, malgré les économies qu'induirait l'arrêt des rachats d'actions sur la période 2026-2027. Cela pourrait toutefois être lié à une cession partielle de Castrol, plutôt qu'à une vente totale telle qu'initialement anticipée par le marché".
RBC anticipait une réaction négative du cours de l'action aujourd'hui, BP offrant désormais un rendement de distribution nettement inférieur à celui de ses concurrents.
De son côté, Oddo BHF reste à neutre, "étant donné que la valorisation est conforme aux attentes, tandis que le levier financier reste élevé et que les rendements de trésorerie sont inférieurs à ceux des pairs.".
Malgré la baisse des profits, BP a montré une solidité opérationnelle. Pour l'activité amont, il affiche un record historique avec un taux de disponibilité de 96,1% .
La production est restée stable par rapport à 2024, soutenue par le lancement de sept projets majeurs au cours de l'année.
Les dépenses d'investissement (CapEx) ont été réduites de 10% pour s'établir à environ 14,5 MdsUSD contre 16,2 MdsUSD en 2024.
