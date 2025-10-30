bp fait un point sur le bloc Bumerangue situé au Brésil
information fournie par Zonebourse 30/10/2025 à 14:36
Les premières analyses en laboratoire et de gradient de pression ont confirmé la présence d'une colonne d'hydrocarbures d'environ 1 000 mètres de profondeur, comprenant une colonne de pétrole d'environ 100 mètres et une colonne de gaz et de condensats riches en liquides d'environ 900 mètres.
BP poursuit ses essais en laboratoire et d'autres analyses afin de déterminer les caractéristiques des fluides, les ratios gaz/pétrole et condensat/gaz, ainsi qu'une estimation des volumes en place.
Les activités de forage devraient commencer au début de 2027.
' Nous sommes encore en phase d'exploration pour Bumerangue, cependant, les premiers résultats et analyses sont extrêmement encourageants car ils indiquent une très grande colonne d'hydrocarbures et un volume important de liquides dans le réservoir' a déclaré Gordon Birrell, vice-président exécutif, production et opérations.
Valeurs associées
|442,900 GBX
|LSE
|+0,31%
A lire aussi
-
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute plus de détails et de contexte) Meta Platforms Inc META.O vise à lever au moins ... Lire la suite
-
(AOF) - Technip Energies (-7,31% à 34,50 euros) enregistre une des plus fortes baisses du SBF 120 ce jeudi après avoir dévoilé des résultats inférieurs aux attentes au troisième trimestre. Sur cette période, l'entreprise de technologies et d'ingénierie pour les ... Lire la suite
-
L'action de Meta ( Facebook , Instagram, WhatsApp) chute jeudi de plus de 11% à la Bourse de New York, plombée par un bénéfice net en chute libre au troisième trimestre et la perspective d'investissements toujours plus massifs dans la course à l'intelligence artificielle ... Lire la suite
-
Microsoft a fait état mercredi soir de résultats meilleurs que prévu au titre de son premier trimestre décalé, clos fin septembre, mais la perspective d'une montée en puissance de ses investissements, principalement liée à son développement dans l'IA, semblait ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer