bp: entouré sur des rumeurs d'investissement d'Elliott information fournie par Cercle Finance • 10/02/2025 à 14:40









(CercleFinance.com) - L'action bp bondit de 7% à Londres, profitant selon Jefferies de rumeurs de presse faisant état de l'acquisition d'un 'participation significative' par l'investisseur activiste Elliott Investment Management au capital du groupe énergétique britannique.



Réaffirmant sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 5,40 livres sterling, le broker estime que, 'compte tenu des antécédents d'Elliott, son engagement pourrait entraîner des changements au sein du conseil d'administration'.



Jefferies pense aussi qu'il pourrait conduire 'à une rationalisation du portefeuille et à la priorisation des dépenses d'investissement sur des projets en amont, dans le but de maximiser la génération de free cash-flow'.





Valeurs associées BP 461,08 GBX LSE +6,42%