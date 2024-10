Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client bp: en léger repli dans le sillage de ses trimestriels information fournie par Cercle Finance • 29/10/2024 à 10:05









(CercleFinance.com) - L'action bp recule de 1% à Londres, dans le sillage de résultats de troisième trimestre marqués par un profit net attribuable ajusté en chute de 31,2% sur un an à 2,27 milliards de dollars, mais pourtant supérieur de plus de 10% aux attentes selon Oddo BHF.



En recul de 14,1% à 5,23 milliards, l'EBIT ajusté a lui aussi dépassé les attentes du bureau d'études, des contributions meilleures que prévu en 'gas & low carbon' et 'oil production & operations' ayant plus que compensé une nette déception en 'customers & products'.



'Le groupe a rassuré en maintenant son rythme de rachats d'actions à 1,75 milliard de dollars par trimestre, en dépit de faibles prix du pétrole', pointe en outre Oddo BHF, ajoutant qu'une génération robuste de cash soutient aussi une hausse de dividende.





