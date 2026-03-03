BP dit que la raffinerie BP Whiting présente au syndicat sa dernière et meilleure offre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
BP PLC BP.L :
* DÉCLARE QUE LA RAFFINERIE BP WHITING A PRÉSENTÉ AU SYNDICAT SON OFFRE LA PLUS COMPLÈTE ET LA PLUS COMPÉTITIVE
* DÉCLARE QUE L'OFFRE ABORDE LES PRINCIPAUX SUJETS DISCUTÉS LORS DES NÉGOCIATIONS
* DÉCLARE QUE LA PROCHAINE ÉTAPE CONSISTE POUR LE SYNDICAT À EXAMINER L'OFFRE ET À DÉCIDER DE LA MARCHE À SUIVRE, Y COMPRIS DE LA RECOMMANDER OU NON AUX MEMBRES POUR UN VOTE
* DÉCLARE QUE L'OFFRE EXPIRE DANS 10 JOURS CALENDAIRES, SOIT LE 12 MARS À 23H59
* INDIQUE QUE LA PROLONGATION DE CONTRAT DE 24 HEURES EST TOUJOURS EN VIGUEUR
