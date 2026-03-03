 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

BP dit que la raffinerie BP Whiting présente au syndicat sa dernière et meilleure offre
information fournie par Reuters 03/03/2026 à 03:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

BP PLC BP.L :

* DÉCLARE QUE LA RAFFINERIE BP WHITING A PRÉSENTÉ AU SYNDICAT SON OFFRE LA PLUS COMPLÈTE ET LA PLUS COMPÉTITIVE

* DÉCLARE QUE L'OFFRE ABORDE LES PRINCIPAUX SUJETS DISCUTÉS LORS DES NÉGOCIATIONS

* DÉCLARE QUE LA PROCHAINE ÉTAPE CONSISTE POUR LE SYNDICAT À EXAMINER L'OFFRE ET À DÉCIDER DE LA MARCHE À SUIVRE, Y COMPRIS DE LA RECOMMANDER OU NON AUX MEMBRES POUR UN VOTE

* DÉCLARE QUE L'OFFRE EXPIRE DANS 10 JOURS CALENDAIRES, SOIT LE 12 MARS À 23H59

* INDIQUE QUE LA PROLONGATION DE CONTRAT DE 24 HEURES EST TOUJOURS EN VIGUEUR

Valeurs associées

BP
487,925 GBX LSE +2,15%
Gaz naturel
2,86 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
79,13 USD Ice Europ +1,36%
Pétrole WTI
72,14 USD Ice Europ +1,19%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank