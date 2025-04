bp: découverte de pétrole dans le bassin d'Orange en Namibie information fournie par Cercle Finance • 24/04/2025 à 17:30









(CercleFinance.com) - bp confirme la découverte de pétrole du puits Capricornus 1-X, dans le bassin d'Orange en Namibie.



La licence d'exploration pétrolière 85, où le puits a été foré, est exploitée par Rhino Resources avec une participation de 42,5 %. Les coentrepreneurs sont Azule Energy (42,5 %), Namcor (10 %) et Korres Investments (5 %). BP et Eni détiennent chacune une participation de 50 % dans Azule Energy.



Le puits Capricornus 1-X a atteint sa profondeur totale le 2 avril, pénétrant avec succès la cible du Crétacé inférieur.



'Le puits a trouvé 38 m de valeur nette, le réservoir présentant de bonnes propriétés pétrophysiques et aucun contact avec l'eau observé' indique le groupe.



Le puits a réalisé avec succès un test de production dans le réservoir de pétrole. Le puits a atteint un débit de surface limité de plus de 11 000 stb/j. Le pétrole léger à 37° API présentait une faible teneur en gaz associé, avec moins de 2 % de CO2 et l'absence de sulfure d'hydrogène.



Des études de laboratoire seront menées sur des échantillons de fluide prélevés lors de l'essai.



Le puits sera désormais temporairement bouché et abandonné et la plate-forme sera libérée, indique bp.





