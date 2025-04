bp: découverte de pétrole au large de la Louisiane information fournie par Cercle Finance • 14/04/2025 à 10:33









(CercleFinance.com) - bp fait part d'une découverte de pétrole sur le prospect Far South (dont il est opérateur avec une participation de 57,5%), grâce à un puits d'exploration foré à environ 120 miles au large des côtes de la Louisiane, aux États-Unis.



Les données préliminaires confirment un volume potentiellement commercial d'hydrocarbures. Cette découverte souligne la volonté de bp de renforcer son portefeuille amont dans le cadre de la réinitialisation de la stratégie annoncée en février dernier.



Le groupe énergétique britannique prévoit d'augmenter sa production mondiale en amont à 2,3 à 2,5 millions de barils équivalent pétrole en 2030. Environ un million de barils d'équivalent pétrole par jour devraient être livrés depuis les États-Unis à cet horizon.





Valeurs associées BP 345,150 GBX LSE +4,05%