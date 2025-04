bp: dans le rouge avec une dégradation de broker information fournie par Cercle Finance • 11/04/2025 à 10:33









(CercleFinance.com) - Le titre bp perd 2%, à contre-courant d'un marché londonien globalement en très légère progression, alors qu'UBS a dégradé sa recommandation de 'achat' à 'neutre' avec un objectif de cours abaissé de 525 à 400 pence.



Dans le résumé de sa note de recherche sur le géant pétro-gazier britannique, le broker considère que 'l'incertitude financière rend plus difficile la mise en oeuvre des prochaines étapes pour rétablir la confiance des investisseurs'.





