bp crée une coentreprise dans les biocarburants avec l'américain Corteva
information fournie par Zonebourse 07/01/2026 à 12:31
La "joint venture", baptisée Etlas et détenue à parité par les deux partenaires, sera spécialisée dans la fabrication de biocarburants à partir de matériaux tels que le colza et le tournesol.
Aux termes du projet, Etlas pourrait ainsi atteindre une capacité de production d'un million de tonnes métriques de matières premières par an d'ici au milieu des années 2030, ce qui pourrait lui permettre de générer plus de 800 000 tonnes de biocarburant à cet horizon, avec un approvisionnement initial prévu à partir de 2027.
Cette initiative intervient alors que la demande mondiale pour les carburants d'aviation durable (SAF) pourrait atteindre 10 millions de tonnes d'ici 2030, contre environ 1 million de tonnes en 2024, soulignent bp et Corteva, tandis que la demande mondiale pour le diesel renouvelable (RD) pourrait passer à 35 millions de tonnes d'ici 2030, contre près de 17 millions de tonnes en 2024.
C'est Ignacio Conti, l'actuel directeur du développement mondial chez Corteva, qui deviendra le directeur général d'Etlas tandis que Gaurav Sonar, le vice-président de bp en charge des nouvelles matières premières, prendra la présidence du conseil d'administration de l'entité.
Valeurs associées
|416,950 GBX
|LSE
|-3,45%
A lire aussi
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. Les stochastiques ne sont ... Lire la suite
-
Malgré l'essor des robotaxis, une véritable conduite autonome pour les particuliers est encore loin, au vu du coût et des freins juridiques ou réglementaires. Toutefois, grâce aux progrès de l'IA, les voitures capables de rouler toutes seules, mais sous la responsabilité ... Lire la suite
-
Bouchons en Ile-de-France, vols annulés, coupures d'électricité... L'épisode neigeux qui sévit depuis lundi dans le nord et l'ouest de la France a entraîné d'importantes perturbations mercredi. Un phénomène d'une "ampleur rare dans le climat actuel" selon Météo-France. ... Lire la suite
-
Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,03% pour le Dow Jones .DJI , mais une baisse de 0,15% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et un repli de 0,35% pour
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer