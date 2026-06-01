 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

BP charge Amanda Blanc de diriger la deuxième recherche de président, rapporte le Financial Times
information fournie par Reuters 01/06/2026 à 20:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

BP a chargé Amanda Blanc, administratrice indépendante principale, de diriger la recherche d'un nouveau président pour la deuxième fois en un an, a rapporté lundi le Financial Times.

Le président par intérim de BP, Ian Tyler, a déclaré au FT que, “à la demande du conseil d'administration, Amanda Blanc dirigera le processus de recherche du prochain président de BP”.

Ce nouveau processus de recherche serait “rigoureux” et la nomination refléterait l’avis collectif du conseil d’administration, a indiqué le FT, citant une réponse de Taylor.

Valeurs associées

BP
536,800 GBX LSE +2,87%
Gaz naturel
3,29 USD NYMEX +0,15%
Pétrole Brent
95,29 USD Ice Europ +2,12%
Pétrole WTI
92,54 USD Ice Europ +5,31%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
95,26 +2,09%
CAC 40
8 146,59 -0,45%
SOITEC
147,2 -17,09%
HAFFNER ENERGY
0,327 +19,34%
2CRSI
57,4 +11,24%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank