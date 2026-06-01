BP charge Amanda Blanc de diriger la deuxième recherche de président, rapporte le Financial Times

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

BP a chargé Amanda Blanc, administratrice indépendante principale, de diriger la recherche d'un nouveau président pour la deuxième fois en un an, a rapporté lundi le Financial Times.

Le président par intérim de BP, Ian Tyler, a déclaré au FT que, “à la demande du conseil d'administration, Amanda Blanc dirigera le processus de recherche du prochain président de BP”.

Ce nouveau processus de recherche serait “rigoureux” et la nomination refléterait l’avis collectif du conseil d’administration, a indiqué le FT, citant une réponse de Taylor.