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BP charge Amanda Blanc, administratrice indépendante, de diriger la recherche du prochain président
information fournie par Reuters 01/06/2026 à 22:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Refonte avec source modifiée)

BP BP.L a demandé à Amanda Blanc, administratrice indépendante principale, de diriger la recherche du prochain président, a déclaré lundi Ian Tyler, président par intérim de la société énergétique, dans un communiqué adressé à Reuters.

« Comme lors des recherches précédentes, ce sera un processus rigoureux impliquant l'ensemble du conseil d'administration et la décision finale reflétera notre opinion collective », a déclaré M. Tyler.

C'est le Financial Times qui a été le premier à rapporter cette information.

Plusieurs personnalités du centre financier londonien, dont de grands investisseurs du géant pétrolier, ont déclaré au journal que Mme Blanc ne bénéficierait pas du soutien des actionnaires pour effectuer une deuxième nomination à ce poste après l'éviction de l'ancien président Albert Manifold, un peu moins de huit mois après sa nomination.

Mme Blanc, qui est également directrice générale de l'assureur britannique Aviva AV.L , avait également supervisé la nomination de M. Manifold en octobre dernier.

La semaine dernière, le conseil d'administration de BP a limogé Manifold, exprimant de sérieuses inquiétudes quant à ses normes de gouvernance, sa supervision et sa conduite, ce qui a fait chuter le cours de l'action de près de 10 %.

Cette décision fait suite à des années de remaniements à la direction chez BP. En 2023, l'ancien directeur général de BP, Bernard Looney, a été licencié après avoir menti au conseil d'administration au sujet de ses relations personnelles avec des collègues. Son successeur, Murray Auchincloss, a quitté ses fonctions de manière inattendue en décembre 2025 sans raison claire, et l'ancienne directrice générale de Woodside, Meg O'Neill, a été immédiatement annoncée pour le remplacer.

Elle est la cinquième directrice générale de BP depuis 2020 et devrait accélérer la réorientation de l'entreprise, qui s'éloigne des énergies renouvelables pour se recentrer sur le pétrole et le gaz.

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