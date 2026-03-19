BP cède une raffinerie en Allemagne, relève son objectif de réduction des coûts

BP BP.L a annoncé jeudi son intention de céder à la société d'investissement Klesch Group son site de raffinerie de pétrole de Gelsenkirchen, en Allemagne, et a relevé son objectif de réduction des coûts d'environ un milliard de dollars (872,52 millions d'euros) afin de renforcer son bilan.

Cette vente, qui s'inscrit dans le cadre du plan de cession de 20 milliards de dollars de la major pétrolière britannique visant à réduire sa dette et à améliorer sa rentabilité, devrait permettre à BP d'économiser environ un milliard de dollars de dépenses d'exploitation sous-jacentes liées à Gelsenkirchen.

BP vise désormais une réduction des coûts structurels de 6,5 à 7,5 milliards de dollars d'ici 2027, a indiqué le groupe.

"Cette transaction renforce le bilan de BP, génère des flux de trésorerie disponibles supplémentaires sur la base des performances historiques et contribue à abaisser le seuil de rentabilité pour le portefeuille de raffinage conservé par l’entreprise", a déclaré le groupe dans un communiqué.

(Rédigé par Yadarisa Shabong à Bangalore, Mara Vîlcu pour la version française, édité par Augustin Turpin)