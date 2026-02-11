BP cède une part de son projet solaire Shafag à MVM
La centrale photovoltaïque Shafag, dont la décision finale d'investissement a été annoncée par BP en juin 2023, devrait entrer en service en 2027. Elle est conçue pour produire environ 500 gigawattheures d'électricité renouvelable par an. Cette vente intervient alors que BP revoit certains de ses investissements dans les énergies renouvelables et le biogaz, après avoir enregistré environ 4 milliards de dollars de charges au quatrième trimestre 2023 dans ces segments.
Les dépréciations récentes ont notamment concerné Lightsource bp, Archaea, la filiale américaine de biogaz, ainsi que des projets d'éolien offshore. Cette réorientation partielle n'empêche toutefois pas BP de poursuivre le développement de ses actifs solaires, comme en témoigne l'ouverture de son capital à de nouveaux partenaires sur Shafag.
