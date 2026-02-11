 Aller au contenu principal
BP cède une part de son projet solaire Shafag à MVM
11/02/2026

Le groupe britannique BP a annoncé la cession d'une participation de 10% dans le projet solaire Shafag, situé en Azerbaïdjan, à la société hongroise MVM Energetika Zrt. Cette opération modifie la répartition des parts du projet : BP détient désormais 40,01%, SOCAR Green 39,99%, le Fonds de développement des entreprises d'Azerbaïdjan 10%, et MVM 10%. Le projet est développé par Lightsource bp, la filiale solaire de BP, en partenariat avec les différents coactionnaires.

La centrale photovoltaïque Shafag, dont la décision finale d'investissement a été annoncée par BP en juin 2023, devrait entrer en service en 2027. Elle est conçue pour produire environ 500 gigawattheures d'électricité renouvelable par an. Cette vente intervient alors que BP revoit certains de ses investissements dans les énergies renouvelables et le biogaz, après avoir enregistré environ 4 milliards de dollars de charges au quatrième trimestre 2023 dans ces segments.

Les dépréciations récentes ont notamment concerné Lightsource bp, Archaea, la filiale américaine de biogaz, ainsi que des projets d'éolien offshore. Cette réorientation partielle n'empêche toutefois pas BP de poursuivre le développement de ses actifs solaires, comme en témoigne l'ouverture de son capital à de nouveaux partenaires sur Shafag.

